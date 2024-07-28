Golan Tepeleri saldırısı sonrası Almanya'dan soğukkanlılık çağrısı

Golan Tepeleri'nde 12 kişinin öldüğü saldırıyı kınayan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, soğukkanlılık çağrısı yaptı. Baerbock, saldırıyı "içler acısı" olarak tanımladı.

Golan Tepeleri saldırısı sonrası Almanya'dan soğukkanlılık çağrısı

, Golan Tepeleri saldırısının ardından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün yaptığı açıklamada, tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan “içler acısı” roket saldırısını kınadı.

Baerbock ayrıca “soğukkanlılık” çağrısında bulundu.

Alman bakan, “Haince saldırılar derhal durdurulmalıdır. Soğukkanlılıkla hareket etmek önemlidir. Bu çatışmada şimdiden çok fazla insan öldü” diyerek Gazze'deki savaşa dikkat çekti.

ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'da yeni bir "askeri maceraya" girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgedeki istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir” dedi.

Kenani, “bu tür aptalca davranışların öngörülemeyen sonuçlarından ve tepkilerinden” İsrail'in sorumlu olacağını sözlerine ekledi.

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