Golan Tepelerine saldırı: İsrail ordusu Hizbullah'a karşılık senaryolarını hükümete sundu

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına roket isabet etti. Yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar öldü. İsrail, saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutarken, İsrail-Lübnan hattında topyekun savaş ihtimali yine zirve yaptı.



İSRAİL ORDUSU OLASI SENARYOLARI HÜKÜMETE SUNDU

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryolar arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" paylaşıldı.



İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun bir savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI



Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, Hizbullah'a verilecek karşılığın görüşüleceği güvenlik kabinesi toplantısı başladı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de gün içinde kuvvet komutanları ve kurmay kademesiyle Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplantı yapmıştı.