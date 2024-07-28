Golan Tepelerine saldırı: İsrail ordusu Hizbullah'a karşılık senaryolarını hükümete sundu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve Tel Aviv'in Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğu, çoğu çocuk 12 kişinin öldüğü saldırıya verilecek karşılık için senaryoları hükümete sunduğu bildirildi.

Golan Tepelerine saldırı: İsrail ordusu Hizbullah'a karşılık senaryolarını hükümete sundu

'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına roket isabet etti. Yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar öldü. , saldırıdan Hizbullah'ını sorumlu tutarken, İsrail-Lübnan hattında topyekun savaş ihtimali yine zirve yaptı.

İSRAİL ORDUSU OLASI SENARYOLARI HÜKÜMETE SUNDU

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryolar arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun bir savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, Hizbullah'a verilecek karşılığın görüşüleceği güvenlik kabinesi toplantısı başladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de gün içinde kuvvet komutanları ve kurmay kademesiyle Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplantı yapmıştı.

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MECDEL ŞEMS SALDIRISI

'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 27 Temmuz akşamı bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin 'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

FÜZENİN DEMİR KUBBE'DEN ATEŞLENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.

Dürziler, Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölen çocuklar için yasta

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ABD: SALDIRI HİZBULLAH TARAFINDAN YAPILDI

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri BaKanı Anthony Blinken, "Bütün işaretler, roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olduğunu gösteriyor." dedi. İngiltere, Almanya ve Fransa da saldırıyı kınadı, itidal çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği ise bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

İran ise 'in 'da yeni bir askeri maceraya kalkışması halinde bunun görülmemiş sonuçları olacağı açıklamasını yaptı. 

, Suriye'ye bağlı Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal etmişti. Bölgede yaşayan Dürzilerin çoğunluğu İsrail vatandaşlığını kabul etmemişti.

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