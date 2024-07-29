Golan Tepelerine saldırı: Netanyahu ve Gallant'a Lübnan'a saldırı yanıtı yetkisi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına roket isabet etti. Yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar öldü. İsrail, saldırıdan Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutarken, İsrail-Lübnan hattında topyekun savaş ihtimali yine zirve yaptı.



İSRAİL ORDUSU OLASI SENARYOLARI HÜKÜMETE SUNDU

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryolar arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" paylaşıldı.



İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun bir savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

İSRAİL KABİNESİNDEN TAM YETKİ



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun ölümüne yol açan roket saldırısı sonucu Güvenlik Kabinesi'ni topladı.



Toplantının ardından Başbakanlık açıklama yaptı.



"Kabine, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'na saldırıya verilecek yanıtın türü ve zamanını belirleme yetkisi verdi." denildi.