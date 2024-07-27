İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.



İSRAİL, HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah'a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz" dedi.

HİZBULLAH: BİZ VURMADIK



Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

İSRAİL'DE SİYASET VE GÜVENLİK TEŞKİLATINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı.

Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: TOPYEKÜN SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden ise "Topyekün savaşa hazırlanıyoruz" açıklaması geldi. Öte yandan normalde pazartesi dönmesi planlanan Netanyahu'nun Washington'dan dönüşünün hızlandırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Lübnan Hükümeti, "Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz, tüm cephelerde çatışmaların durdurulması çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD'li yetkililer, "ABD, Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının İsrail ve Hizbullah arasında topyekün bir savaşa yol açmasından oldukça endişeli" açıklaması yaptı.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDEKİ VARLIĞI ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE İŞGAL SAYILIYOR

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'te itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.