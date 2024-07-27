İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.



İSRAİL, HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü, "Hizbullah'a vereceğimiz karşılığa hazırlanıyoruz" dedi.

HİZBULLAH: BİZ VURMADIK



Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.