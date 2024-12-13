Golani NTV'ye konuştu: Ölüm cezaevi müze olacak, Esad ve suçlular yargılanacak

Gazeteci Kemal Öztürk, NTV adına gittiği Şam'da HTŞ Lideri Golani ile görüştü. Dünya basınının temsilcileriyle önce 6 saat beklediğini fakat görüşme fırsatını yakalayamadığını aktaran Öztürk, ikinci girişiminde 4 saatlik beklemenin ardından HTŞ lideriyle röportaj yapma fırsatı bulduğunu söyledi. "NTV adına röportaj yapacaktım gerçekleşmedi, bugün de 4 saat bekledim. Toplamda 10 saatlik bir beklemenin ardından röportajı gerçekleştirebildim, başbaşa gerçekleşti." bilgisini aktaran Öztürk, aşağıdaki notları paylaştı:

- Golani'yi nasıl buldunuz?



Öztürk: Takım elbise giymiş, kravat yok ama, takım elbise giymiş şehirli bir politikacı gibiydi, oldukça sakin, sinirli bir havası yok. Son derece sakin konulara da hakim, çalışmış bazı konulara, yanında bir ekibi var ekibinin de meselelere son derece hakim olduğu anlaşılıyor.



- Şehirlerde çok kısa sürede düzen kurmayı başardılar, bunu sordunuz mu?



Öztürk: "Esad rejiminden büyük bir bıkkınlık vardı" diyor, "İnsanlar bu rejimden usanmıştı artık ve iş savaştan yorulmuşlardı. Böyle bir psikolojik hava vardı ortamda. Rejim de güçlü değildi, biz Suriye halkına da kendimizi anlatma fırsatımız oldu, insanlar bizim gelişimizi bekliyor gibiydiler o yüzden hızla bir değişiklik oldu" diyor. Rejimin bu kadar hızlı yıkılmasını da buna bağlıyor.

