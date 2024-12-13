Golani NTV'ye konuştu: Ölüm cezaevi müze olacak, Esad ve suçlular yargılanacak
Suriye'de Esad rejimini deviren HTŞ Lideri Golani, Türk basınındaki ilk demecini NTV'ye verdi. NTV adına Şam'da olan Gazeteci Kemal Öztürk HTŞ Lideri Golani ile söyleşi yaptı. HTŞ Lideri, yeni sürece dair önemli mesajlar verdi. Golani, Esad sonrası Suriye'de geçişin nasıl olacağına dair önemli açıklamalar yaptı. Golani, Türkiye ile ilişkilerini ve Türkiye'ye bakış açısını da anlattı. Golani, binlerce insanın işkence sonucu yaşamını yitirdiği, Esad rejiminin ölüm kampına çevirdiği Sednaya Cezaevi'nin müze olacağını, bu suça ortak olan herkesin yargılanacağını söyledi, "Esad'ın yargılanması için delil topluyoruz" dedi. Golani, açıklamalarında Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı, yeni anayasa için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Gazeteci Kemal Öztürk, NTV adına gittiği Şam'da HTŞ Lideri Golani ile görüştü. Dünya basınının temsilcileriyle önce 6 saat beklediğini fakat görüşme fırsatını yakalayamadığını aktaran Öztürk, ikinci girişiminde 4 saatlik beklemenin ardından HTŞ lideriyle röportaj yapma fırsatı bulduğunu söyledi. "NTV adına röportaj yapacaktım gerçekleşmedi, bugün de 4 saat bekledim. Toplamda 10 saatlik bir beklemenin ardından röportajı gerçekleştirebildim, başbaşa gerçekleşti." bilgisini aktaran Öztürk, aşağıdaki notları paylaştı:
- Golani'yi nasıl buldunuz?
Öztürk: Takım elbise giymiş, kravat yok ama, takım elbise giymiş şehirli bir politikacı gibiydi, oldukça sakin, sinirli bir havası yok. Son derece sakin konulara da hakim, çalışmış bazı konulara, yanında bir ekibi var ekibinin de meselelere son derece hakim olduğu anlaşılıyor.
- Şehirlerde çok kısa sürede düzen kurmayı başardılar, bunu sordunuz mu?
Öztürk: "Esad rejiminden büyük bir bıkkınlık vardı" diyor, "İnsanlar bu rejimden usanmıştı artık ve iş savaştan yorulmuşlardı. Böyle bir psikolojik hava vardı ortamda. Rejim de güçlü değildi, biz Suriye halkına da kendimizi anlatma fırsatımız oldu, insanlar bizim gelişimizi bekliyor gibiydiler o yüzden hızla bir değişiklik oldu" diyor. Rejimin bu kadar hızlı yıkılmasını da buna bağlıyor.
- Geçiş süreci mevcut anayasa... nasıl bir anayasa hazırlayacaklar?
Öztürk: Ellerinde bir çalışma var bu konuda, "Gruplarla görüşme yapıyoruz" dedi, "Bir önce Suriye'yi ayağa kaldırmamız gerekiyor, bir an önce Suriye'ye en uygun bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.
- Türkiye ile ilişkiler konusunda ne düşünüyor?
Öztürk: Türkiye'nin desteğini alması gerektiğini düşünüyor.
- Sednaya hapishanesinde yaşananları sordunuz mu?
Öztürk: Burayla ilgili planınız ne diye sordum, şunları söyledi: "Esad'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, bu hapishanede işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Kim işkence yaptıysa onu tespit etmeye çalışıyoruz, yargılama süreçleri olacak, uluslararası insan hakları kuruluşlarını buraya çağıracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv
- Suriye Savaşı
- Htş