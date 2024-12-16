Golani'den mültecilere: Geri dönün ve ülkeye katkıda bulunun

HTŞ lideri Golani, pazar günü Suriye'li gazetecilerle bir araya geldi.Golani, şu mesajları verdi;

- Tüm silahlı gruplara dağıtacağız ve silahların denetimi hükümette olacak.

- Zorunlu askerlik hizmeti kalkacak, bir aylık askeri eğitim olacak.

- Maaşlar yüzde 400 artacak ve paranın yeniden değer kazanmasının ardından yeni Suriye parası basılacak.

- Yıkılan binaların inşaasına öncelik verilecek.

- Yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini, nitelikli kişilerin ülkenin yeninden inşaasına katkıda bulunmasını istiyoruz.

- Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız.