Golani'den mültecilere: Geri dönün ve ülkeye katkıda bulunun

HTŞ lideri Golani, (Suriye Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed Al-Sharaa), yurtdışındaki Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri ve yeniden inşaat çalışmalarına katılmaları için çağrı yaptı. Çalışanların ücretlerine yüzde 400 zam yapacaklarını ve zorunlu askerliği kaldıracaklarını belirten Golani, PKK-YPG kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi için çalışacaklarını yineledi.

Golani'den mültecilere: Geri dönün ve ülkeye katkıda bulunun

lideri Golani, pazar günü Suriye'li gazetecilerle bir araya geldi.Golani, şu mesajları verdi;

- Tüm silahlı gruplara dağıtacağız ve silahların denetimi hükümette olacak.

- Zorunlu askerlik hizmeti kalkacak, bir aylık askeri eğitim olacak.

- Maaşlar yüzde 400 artacak ve paranın yeniden değer kazanmasının ardından yeni Suriye parası basılacak.

- Yıkılan binaların inşaasına öncelik verilecek. 

- Yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini, nitelikli kişilerin ülkenin yeninden inşaasına katkıda bulunmasını istiyoruz.

- Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız.  

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