Golani'den mültecilere: Geri dönün ve ülkeye katkıda bulunun
HTŞ lideri Golani, (Suriye Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed Al-Sharaa), yurtdışındaki Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri ve yeniden inşaat çalışmalarına katılmaları için çağrı yaptı. Çalışanların ücretlerine yüzde 400 zam yapacaklarını ve zorunlu askerliği kaldıracaklarını belirten Golani, PKK-YPG kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi için çalışacaklarını yineledi.
HTŞ lideri Golani, pazar günü Suriye'li gazetecilerle bir araya geldi.Golani, şu mesajları verdi;
- Tüm silahlı gruplara dağıtacağız ve silahların denetimi hükümette olacak.
- Zorunlu askerlik hizmeti kalkacak, bir aylık askeri eğitim olacak.
- Maaşlar yüzde 400 artacak ve paranın yeniden değer kazanmasının ardından yeni Suriye parası basılacak.
- Yıkılan binaların inşaasına öncelik verilecek.
- Yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini, nitelikli kişilerin ülkenin yeninden inşaasına katkıda bulunmasını istiyoruz.
- Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız.
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