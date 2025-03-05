Gölette bulunan küçük çocuğun cinayetiyle ilgili annesi suçlandı

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde, kaybolduktan kısa süre sonra köy göletinde ölü bulunan iki yaşındaki Annabel Mackey’nin ölümüyle ilgili olarak annesi Alice Mackey hakkında cinayet suçlaması yöneltildi.

BBC'nin haberine göre, 10 Eylül 2023’te Kingsley’deki Forge Road’daki evinden kaybolduğu bildirilen küçük kız, kısa süre sonra Kingsley Göleti'nde hareketsiz halde bulunmuştu.Durumu ağır olan kız hastaneye kaldırıldı ancak ertesi gün hayatını kaybetti.



Soruşturma kapsamında, Gibbs Lane, Oakhanger’da yaşayan 42 yaşındaki Alice Mackey gözaltına alındı ve Çarşamba günü Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere tutuklanmaya gönderildi.



BABADAN DUYGUSAL VEDA

Annabel’in babası, kızını "parlayan bir yıldız" olarak nitelendirerek ona duyduğu sevgiyi dile getirdi.



"Annabel sonsuza dek sevilecek. O, güzel, pozitif ve çok mutlu bir çocuktu. O kadar saf ve şefkatli bir yapısı vardı ki, onu çok özlüyoruz.”



Küçük kızın hikaye saatlerini, köpekleri ve bebeğini çok sevdiğini belirten baba, "Şarkı söylemeyi, tekerlemeler mırıldanmayı ve tatlı yemeyi çok severdi. Gülmeyi severdi ve hayatımıza büyük mutluluk getirdi" dedi.



Baba, Annabel'in hatırasını yaşatmak için insanların onun gibi nazik ve pozitif olmaya devam etmesini dileyerek, "Dünyanın, Annabel gibi daha fazla insana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Olayın ardından polis, göletten yaklaşık 460 metre uzaklıktaki engebeli bir patikada yer alan bir evi de güvenlik çemberine aldı. Soruşturma Büyük Suçlar Ekibi tarafından titizlikle yürütülüyor.