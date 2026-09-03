Golf efsanesi uslanmıyor. Ehliyetine el konuldu

Golf tarihinin en başarılı isimlerinden dünyanın en çok kazanan sporcusu Tiger Woods , kariyerine ara vermek zorunda kalmasından yıllar sonra yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybetti.

Woods, mart ayında aracının takla atmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle ceza aldı. ABD'nin Florida eyaletinde mahkeme, ünlü sporcunun ehliyetine, alkollü araç kullanarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle 5 yıllığına el koydu.

Woods, Florida'da yaşadığı kazaya ilişkin mahkeme ile avukatlarının vardığı anlaşma sonucunda 5 yıl süreyle araç kullanmaktan men edildi ve bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Florida'daki Martin İlçe Adliyesinde görülen duruşmada kendini savunan Woods, hakkındaki "alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma" suçlamasını daha hafif bir suçlama olan "dikkatsiz araç kullanma"ya çevirmeyi başarsa da ehliyetinin elinden alınmasına engel olamadı.

Haberlerde Woods'un ayrıca, uyuşturucu testi yaptırmayı reddetmesiyle ilgili ayrı bir suçlamayı da anlaşma yoluyla çözüme kavuşturduğu vurgulandı.

ABD'li golfçü, Şubat 2021'de de Los Angeles bölgesinde yine kaza yapmış, aracı takla atan sporcunun sağ bacağında ve ayak bileğinde birden fazla ameliyat gerektiren ağır hasarlar oluşmuştu. Golf efsanesi Woods bu nedenle kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.