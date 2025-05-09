"Gölge filo"ya dev yaptırım: 100 gemi listede

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın Ukrayna'nın geniş çaplı işgali nedeniyle Batı'nın getirdiği kısıtlamaları aştığına inanılan gölge petrol tankeri filosunu hedef alan İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük yaptırım paketini açıkladı.

İngiliz hükümeti, 2023 başından bu yana 24 milyar dolardan fazla petrol taşıyan 100 kadar gemiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Ayrıca filonun arkasındaki kişi ve kuruluşlara yönelik tedbirleri de duyurdu.

The Moscow Times'a göre Birleşik Krallık, Kremlin'in savaş ekonomisi için mali bir yükümlülük haline getirmeyi amaçlayan diğer tüm ülkelerden daha fazla Rus gölge filo gemisini kara listeye almış durumda.

Uzmanlar, mülkiyetleri belirsiz ve uygun sigortaları olmayan tankerlerden oluşan gölge filonun, Rusya'nın ihracat yasaklarına ve fiyat sınırlamasına rağmen petrol satmaya devam etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Londra, Batı yaptırımlarının 2022'den bu yana Rusya'nın petrol ve gaz gelirlerinin üçte birinden fazlasını kestiğini iddia ediyor. Ayrıca yaşlanan tankerleri Avrupa'daki kritik denizaltı kablolarına zarar vermekle suçladı.

Starmer yaptığı açıklamada “Rusya'nın ulusal güvenliğimize yönelik tehdidi küçümsenemez” dedi.