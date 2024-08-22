Gönderdiği kartpostal 121 yıl sonra adrese teslim edildi

Galler’de 1903 yılında gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı.

Gönderdiği kartpostal 121 yıl sonra adrese teslim edildi

Galler’de 1 asırdan fazla gecikmenin ardından 1903 yılında gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra gönderildiği adrese ulaştı.

Swansea kentindeki Swansea Building Society adlı şirketin Cradock Caddesi üzerindeki ofisine teslim edilen kartpostal, şirket personeli tarafından teslim alındı.

Noel için gönderildiği düşünülen kartpostalın üzerinde 19. yüzyıl İngiliz Ressam Edwin Henry Landseer'in “The Challenge” adlı eseri ve 1901-1910 yılları arasında hüküm süren VII. Edward'ın portresinin yer aldığı yeşil bir pul yer alıyor. Kartpostalın, Ewart adındaki kişi tarafından Lydia Davies adlı kişiye gönderildiği ifade edildi.

Gönderdiği kartpostal 121 yıl sonra adrese teslim edildi - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Swansea Building Society'nin Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın gönderildiği Lydia Davies hakkında araştırma yaptıklarını ve hayatta olan akrabalarına kartpostalı teslim etmek istediklerini belirtti. Darby, kartpostalı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak, Davies’i tanıyan birilerine veya akrabalarına ulaşabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, John F. Davies adında birinin, söz konusu adreste eşi Maria ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığını tespit ettiğini belirterek, "Çocukların en büyüğü Lydia'ydı. Bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

Venezuela yüksek mahkemesi Maduro'nun seçim zaferini onayladı

Venezuela yüksek mahkemesi Maduro'nun seçim zaferini onayladı

İngiltere: Husilerin saldırısına uğrayan gemi ağır hasar aldı

İngiltere: Husilerin saldırısına uğrayan gemi ağır hasar aldı

İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi

İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi

Tayland'da uçak ormanlık alana düştü: 9 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da uçak ormanlık alana düştü: 9 kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan sınırı geçen yabancı gazetecilere dava

Rusya'dan sınırı geçen yabancı gazetecilere dava

Fetih Hareketi kurucularından Faruk el-Kaddumi hayatını kaybetti

Fetih Hareketi kurucularından Faruk el-Kaddumi hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...