Gönüllü olarak gitti, ilk görevinde öldürüldü: 18 yaşındaki İngiliz gencin trajik sonu

Ukrayna'da savaşmak için gönüllü olan 18 yaşındaki İngiliz genç James Wilton, ilk görevinde Rus insansız hava aracı (İHA) tarafından vurularak trajik bir şekilde hayatını kaybetti.



Askeri deneyimi olmamasına rağmen, Rusya'nın işgaline karşı koymaya kararlı olan James, dört ay önce 17 yaşındayken Manchester'dan Ukrayna'ya gitti. Babası Graham Wilton, oğlunu gitmemesi için ikna etmeye çalıştığını ancak James'in kararından dönmediğini söyledi.



"Ukrayna'ya yardım etmek istiyordu. Keşke yerlerimizi değiştirebilseydik çünkü önünde koca bir hayat vardı" diyen Graham, oğlunun kaybının kendisini derinden sarstığını belirtti.

SİPER HATTINA 30 METRE KALMIŞTI



James, cepheye malzeme taşıyan uluslararası ekibe katıldı. Ancak görev sırasında Rus insansız hava araçları tarafından tespit edildiler. Açık arazide saklanacak hiçbir yeri olmayan genç, üç ölümcül drone tarafından kovalandı. James gibi gönüllü olan ABD'li Jason, "Drone ona bir kez çarptığında James'in hiçbir şansı kalmıyordu" dedi.



James, güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştı ancak İHA'lar onu takip etti. Siper hattına sadece 30 metre kala vurularak hayatını kaybetti.



James'in ölümü kamuoyuna duyurulmadığı için ailesi aylarca gizlice yas tuttu. Babası, oğlunun yakılma törenine katılmak için Ukrayna'ya gitti.



Babası şimdi oğlunun küllerini Ukrayna'da dağıtmayı düşünüyor. Bunun, James’in uğruna her şeyini verdiği dava için son bir veda niteliği taşıdığını belirtti.



İNGİLİZ GÖNÜLLÜLER HEDEFTE

James'in ölümü, Rus insansız hava araçlarının İngiliz gönüllüleri hedef aldığı olayların son örneği oldu. Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki İngiliz yardım görevlisi Ed Scott, cephe hattına yakın bir bölgede sivilleri tahliye ederken saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Scott, hastanede kolunu ve bacağını kaybetti.



Bunun yanı sıra, 23 yaşındaki eski İngiliz ordusu keskin nişancısı Alexander Garms-Rizzi, üç Ukraynalı askeri kurtarmak için kendini feda ederken bir Rus insansız hava aracı tarafından vurularak hayatını kaybetti.



Kasım ayında ise, 22 yaşındaki İngiliz gönüllü Callum Tindal-Draper, Rus güçlerinin hedef aldığı bir gözlem noktasını savunurken öldürüldü.