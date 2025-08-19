"Gönüllüler Koalisyonu"na başkanlık edecek isim belli oldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Washington'daki Ukrayna görüşmelerin ardından bugün çevrim içi düzenlenecek "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına başkanlık edecek.



Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Starmer'ın, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki liderleri, dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendireceği ve sonraki adımları ele alacağı aktarıldı.



İngiltere, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" olarak anılan koalisyon, Ukrayna'da barış sağlandığında bunu koruma sözü veren bir grup ülkeden oluşuyor.



Koalisyonun, Ukrayna ordusuna vereceği destek sayesinde Kiev'in gelecekteki Rus saldırılarına karşı daha caydırıcı olması öngörülüyor.

6 AVRUPALI LİDER BEYAZ SARAY'DAYDI



Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında dün yapılan toplantıya, Trump ve Zelenski'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.



Rutte, Beyaz Saray'daki toplantıda, Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktararak, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söylemişti.



Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

