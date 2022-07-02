Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin konum verilerini silecek

ABD’nin önde gelen teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi.

ABD'de milyonlarca kadın, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.



Karar, tek tek eyaletlerde kürtajın yasaklamasının önünü açarken, bazı eyaletlerde kürtaj yapan klinikler kapanmaya başladı.



Bu eyaletler, kürtaj hizmetlerini sürdürme ya da kaldırma bakımından mücadele alanları haline geldi.

"KÜRTAJ İÇİN SEYAHAT ETMEK ZORUNDA KALAN KADINLAR KORUNACAK"



Kürtajın yasaklandığı ya da kısıtlandığı eyaletlerdeki kadınların, kürtajın yasal olduğu bölgelere gitmek için eyalet sınırlarını aşmak zorunda kalabileceği belirtilirken, Biden, hükümetin, kürtajın yasak olduğu eyaletlerde düşüğe yol açan haplara erişimi sağlayacağını belirtti ve kürtajın hala yasal olduğu eyaletlere seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.

Kürtaj tartışmalarının ve protestoların sürdüğü ABD'de Google'dan dikkat çeken bir adım geldi.



Guardian’ın haberine göre, Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.



Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.



Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.

ABD'DE KÜRTAJ YASAKLARI



ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.



50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.



ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.

