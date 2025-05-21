Google artık görüşmeleri canlı çevirecek

Google, merakla beklenen geliştirici konferansı I/O 2025 kapsamında, Google Meet uygulamasına yapay zekâ destekli çığır açıcı bir özellik getireceğini açıkladı. Tanıtılan yeni özellikle birlikte Meet kullanıcıları, farklı diller konuşsalar bile toplantılarda birbirlerini anlık olarak anlayabilecek.



Yeni özellik, Google’ın daha önce duyurduğu konuşma çeviri teknolojisinin Meet platformuna entegre edilmiş hali. Kullanıcılar, toplantı öncesinde konuştuğu dili ve karşı taraftan duymak istediği dili belirliyor. Ardından, Gemini destekli yapay zekâ bu konuşmaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor.

TONLAMA VE DUYGUSAL İFADELER KORUNUYOR

En dikkat çekici nokta ise çeviri sırasında kullanıcıların sesi, tonlaması ve duygusal ifadesinin korunması. Yani tıpkı bir insan çevirmen gibi, sadece anlamı değil, konuşmanın doğallığı da aktarılmış oluyor. Google’ın gösterdiği demoda İngilizce ve İspanyolca konuşan iki kişi arasında gerçekleşen görüşmede, sistemin ne kadar etkili çalıştığı gözler önüne serildi. Çeviri özelliği, konuşmalara anında dublaj yaparak her iki tarafa da eş zamanlı çeviri sundu.



Şu an için bu özellik yalnızca ücretli Gemini aboneleri tarafından, İngilizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabiliyor. Google, kısa süre içerisinde Almanca, Portekizce ve İtalyanca desteğini de ekleyeceğini duyurdu. Ancak Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmış değil.