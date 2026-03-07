Google CEO'su dünyanın en çok kazanan yöneticisi olma yolunda

Google ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai için yeni bir ücret planı açıklandı. Plana göre Pichai’nin önümüzdeki üç yıl içinde toplamda 692 milyon dolara kadar kazanç elde etmesi mümkün olacak.

Bu anlaşma gerçekleşirse Pichai, dünyanın en yüksek maaş alan CEO’ları arasında yer alacak.

MAAŞI DEĞİŞMEDİ

Yeni plan kapsamında Pichai’nin maaşında değişiklik yapılmadı. CEO’nun üç yıllık toplam maaşı 6 milyon dolar, yani yıllık 2 milyon dolar olarak kalacak. Toplam kazancın büyük bölümü ise maaş yerine hisse senedi ve hisse bazlı teşviklerden oluşacak.

Ödeme paketinin önemli bir kısmı Alphabet hisseleri şeklinde yapılacak. Pichai’nin bu plan kapsamında Waymo’dan yaklaşık 130 milyon dolar, Wing’den ise yaklaşık 45 milyon dolar değerinde hisse alabileceği belirtildi.

ÖDEME PERFORMANSA BAĞLI

Pichai’nin toplam kazancı, hisselerin performansına ve Alphabet’in temettü ödemelerine bağlı olarak değişecek.

Şirket ayrıca, Pichai’nin görevden alınması durumunda henüz kullanılabilir hale gelmemiş tüm hisse opsiyonlarını kaybedeceğini de açıkladı.

Alphabet, Pichai’nin mevcut ve geçmiş teşvik paketlerinin şirket ve hissedarlar için önemli faydalar sağladığını vurguladı.