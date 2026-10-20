Google Cloud'daki sorun Avrupa'da bankaları da vurdu

Google Cloud'dan yapılan açıklamada, bugün TSİ 09.08 itibarıylaeurope-west2 bölgesindeki birden fazla hizmette sorun yaşandığı doğrulanırken, bunun nedeninin araştırıldığı ve çözüm için çalışıldığı ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın hizmet durum tablosuna göre, Londra merkezli "europe-west2" bölgesinde birçok hizmete erişimde önemli ölçüde aksaklıklar görülüyor.



HANGİ HİZMETLERDE AKSAMA VAR?

Aksaklıktan BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, Bulut Dosya Depolama Hizmeti, Bulut Üzerinde Uygulama Çalıştırma Hizmeti, Google Uygulama Geliştirme ve Barındırma Platformu, Google Bulut Veri İşleme Hizmeti, Google Bulut NetApp Depolama Birimleri Hizmeti, Google Bulut Mesajlaşma ve Olay Aktarım Hizmeti, Google Bulut Depolama Hizmeti, Google Sanal Sunucu Hizmeti, Google Kubernetes Konteyner Yönetim Hizmeti, Looker (Google Cloud temel sürümü), Yönetilen Apache Airflow Hizmeti, Yönetilen Apache Kafka Hizmeti, Kalıcı Disk Depolama Hizmeti ve Depolama Aktarım Hizmeti etkileniyor.

FİNTEK ŞİRKETLERİ VE BANKALAR ETKİLENDİ

Sorun, bazı fintek şirketlerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

Birçok kullanıcı, İngiltere merkezli dijital bankacılık hizmeti Revolut'a erişim sağlayamadığını bildiriyor. Lloyds bankacılık grubu bünyesindeki Halifax hizmetlerine erişimde de sorun yaşanıyor. İnternet hizmet durumlarını raporlayan Downdetector sitesine göre, yine İngiltere'de HSBC, emlak sitesi Rightmove ve Kraliyet Posta servislerinde de aksaklıklar var.



BANKALAR SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI



Bankacılık devi Revolut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda birden fazla hizmetimizi etkileyen bir kesinti yaşıyoruz. Tüm müşterilerimizin parası ve verileri güvendedir." derken, bir diğer büyük İngiliz bankası olan Halifax ise resmi X hesabından paylaşım yaparak, müşterilerin, uygulama ve çevrim içi hizmetlerde sorun yaşadığını duyurdu.