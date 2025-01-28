Google Haritalar görüntüledi: Los Angeles'taki gizemli "Yardım" yazıları

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan bir depolama alanına çeşitli materyallerle yazılmış "Yardım" (HELP) yazıları sosyal medyada gündem oldu.



Google Haritalar’da görülen bu yazılar, bölgede potansiyel bir insan kaçakçılığı faaliyetini işaret ediyor olabileceği yönündeki komplo teorilerini artırdı.



İlk olarak, Union Pacific Demiryolu'na yakın bir nakliye sahası civarındaki bir arsa üzerinde tespit edilen bu yazıların koordinatları 34°03'18"N 118°13'30"W olarak belirlendi.



Bu alan, Los Angeles şehir merkezinin hemen dışında, birçok evsizin barındığı bir bölge olarak biliniyor.



Los Angeles Belediye Binası'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki bu alanda, "Yardım" kelimesinin yanı sıra, İspanyolca "Traffico" (trafik), "Terrorismo" (terörizm) ve güvenlik güçlerine ait "LAPD", "FEDERAL" ve "FBI" kelimeleri de dikkat çekti.



Yapılan incelemelere göre, işaretlerin en azından 15 Ağustos 2024'ten itibaren orada olduğu belirtiliyor, ancak söz konusu yazıların ne zaman yapıldığı net bir şekilde bilinmiyor. 2023 yılına ait önceki görüntülerde bu yazılar yer almıyordu.



Sosyal medya kullanıcıları, bu yazıların insan kaçakçılığına dair bir yardım çağrısı olabileceğini öne sürdü.

