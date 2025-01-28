Google Haritalar görüntüledi: Los Angeles'taki gizemli "Yardım" yazıları
Los Angeles'ta Google Haritalar tarafından keşfedilen "Yardım" yazıları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bölge sakinleri, yazıların evsizler tarafından yazıldığını iddia etse de, bazı kullanıcılar mesajların insan kaçakçılığına dair bir çağrı olabileceğinden endişe ediyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan bir depolama alanına çeşitli materyallerle yazılmış "Yardım" (HELP) yazıları sosyal medyada gündem oldu.
Google Haritalar’da görülen bu yazılar, bölgede potansiyel bir insan kaçakçılığı faaliyetini işaret ediyor olabileceği yönündeki komplo teorilerini artırdı.
İlk olarak, Union Pacific Demiryolu'na yakın bir nakliye sahası civarındaki bir arsa üzerinde tespit edilen bu yazıların koordinatları 34°03'18"N 118°13'30"W olarak belirlendi.
Bu alan, Los Angeles şehir merkezinin hemen dışında, birçok evsizin barındığı bir bölge olarak biliniyor.
Los Angeles Belediye Binası'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki bu alanda, "Yardım" kelimesinin yanı sıra, İspanyolca "Traffico" (trafik), "Terrorismo" (terörizm) ve güvenlik güçlerine ait "LAPD", "FEDERAL" ve "FBI" kelimeleri de dikkat çekti.
Yapılan incelemelere göre, işaretlerin en azından 15 Ağustos 2024'ten itibaren orada olduğu belirtiliyor, ancak söz konusu yazıların ne zaman yapıldığı net bir şekilde bilinmiyor. 2023 yılına ait önceki görüntülerde bu yazılar yer almıyordu.
Sosyal medya kullanıcıları, bu yazıların insan kaçakçılığına dair bir yardım çağrısı olabileceğini öne sürdü.
NAKLİYE ALANLARINA YAKIN
Bir Reddit kullanıcısı, "Bu yazılar birinin yardım çağrısı yapmaya çalıştığını gösteriyor olabilir," diyerek endişelerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise bölgedeki nakliye alanlarına yakınlığı göz önünde bulundurarak, "Nakliye konteynırlarının uzun zamandır insan kaçakçılığı için kullanıldığını biliyoruz," şeklinde yorumlar yaptı.
Los Angeles, ABD'de insan ticaretinin en çok yayıldığı üç noktadan biri olarak kabul ediliyor. Ve şehir merkezi uzun zamandır cinsel sömürünün ve zorla çalıştırmanın merkezi konumunda.
HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI
Birçok kişi, söz konusu yazıları yıllardır aynı bölgede yaşayan bir evsizin yazdığına dair açıklamalarda bulundu. Ancak, bu açıklamaların doğruluğu hâlâ tartışılırken, bazı kullanıcılar bölgedeki delikler veya tünel girişlerinin suçla bağlantılı olabileceğini savundu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Google Maps
- Los Angeles