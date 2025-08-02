Google Haritalar ortaya çıkardı: Dağın zirvesinde insan yüzü!

Google Haritalar kullanıcıları bugüne kadar Sahra Çölü’ne gömülü yapılar, Antarktika’daki gizemli oluşumlar gibi birçok sıra dışı görüntüyle karşılaştı. Ancak son gözlem, bugüne kadarki en ilginç olanlardan biri olabilir.



Kullanıcılar, Şili’nin güneyindeki ıssız bir adada, bir dağın zirvesinde insan yüzünü andıran bir şekil fark etti. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı, tartışmalar alevlendi.



UZAYLI ÜSSÜ MÜ, DOĞAL OLUŞUM MU?



Görüntüyü fark eden UFO gözlemcici Scott C. Waring, Şili'de yer alan bu “yüz”ün bir uzaylı yapısı olabileceğini öne sürdü. YouTube kanalında keşfini paylaşan Waring, bunun sıradan bir oluşum olmadığını savundu.



Yorum yapan bazı takipçileri ise görüntüyü “bugüne kadarki en büyük keşif” olarak niteledi.



"GÖRÜNEN HER YÜZ GERÇEK DEĞİL"



Ancak uzmanlara göre bu görüntünün uzaylılarla ya da doğaüstü bir varlıkla ilgisi yok. Lincoln Üniversitesi’nden yüz algılama uzmanı Dr. Robin Kramer, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, bu tür durumların insan beyninin doğasında var olan bir algı yanılmasından kaynaklandığını belirtti.





Bu algı yanılsamasına “pareidolia” adı veriliyor. Beyin, rastgele şekiller veya doğal oluşumlar içinde anlamlı desenler özellikle de yüzler görmeye yatkın.



Macquarie Üniversitesi’nden psikolog Prof. Kevin Brooks da aynı görüşü paylaştı. Brooks’a göre, insanlar hayatta kalabilmek için çevrelerinde hızla yüz tanıyabilmek zorundaydı. “Bir çalıyı vahşi bir hayvan sanmak, vahşi bir hayvanı çalı sanmaktan daha güvenlidir” diyen Brooks, bu algı eğiliminin evrimsel bir avantaj sağladığını vurguladı.



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