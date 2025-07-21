Google için tehdit büyüyor: ChatGPT günde 2,5 milyar talep alıyor

Axios tarafından elde edilen verilere göre, bu taleplerin 330 milyonu yalnızca ABD’den geliyor. Yıllık bazda bakıldığında ise ChatGPT’ye gönderilen toplam talep sayısı 912,5 milyarı aşıyor.



Her ne kadar ChatGPT, Google’ın yıllık 5 trilyon arama hacmiyle kıyaslandığında geride olsa da, hızlı büyümesi teknoloji devi için ciddi bir rekabet sinyali veriyor. Aralık ayında haftalık 300 milyon kullanıcıya sahip olan ChatGPT, mart ayında bu sayıyı 500 milyona çıkardı.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ TARAYICI YOLDA

Öte yandan Reuters’ın bu ay başında yayımladığı bir rapora göre, OpenAI yapay zeka destekli bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Yakında tanıtılması beklenen bu yeni tarayıcının, doğrudan Google Chrome ile rekabete gireceği belirtiliyor.



Bu gelişmelerin bir parçası olarak OpenAI geçtiğimiz hafta, bilgisayar üzerinde görevleri yerine getirebilen ChatGPT Agent adlı aracını da kullanıma sundu.



The Verge’in haberine göre, OpenAI konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.