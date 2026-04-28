Google ve Pentagon gizli bir anlaşma imzaladı
28.04.2026 10:49
Google, imzaladığı anlaşmaya göre yapay zeka modelinin güvenlik ayarlarını değiştirmeye yardım edecek.
Alphabet'in çatısı altındaki Google, ABD Savunma Bakanlığı ile yapay zeka modellerinin kullanılmasına yönelik gizli bir anlaşma imzaladı.
Google, ABD Savunma Bakanlığı'nın yapay zeka modellerini "kanuna uygun tüm devlet amaçları" için kullanmasına izin verdi.
Pentagon geçen yıl aralarında Anthropic, OpenAI ve Google'ın olduğu önde gelen yapay zeka modeli geliştiricileriyle her biri 200 milyon dolara kadar ulaşan anlaşmalar imzalamıştı.
Google, imzaladığı anlaşmaya göre hükümetin talebi doğrultusunda yapay zeka modelinin güvenlik ayarlarını değiştirmeye yardım edecek.
OTONOM SİLAHLARDA KULLANILMAYACAK
Anlaşmada "taraflar yapay zeka sisteminin, yurt içinde toplu kamu gözetlemesi veya uygun bir şekilde insan denetimi ya da kontrolü olmadan (hedef seçimi dahil) otonom silahlarda kullanımına yönelik olmadığında hem fikir" ifadeleri yer aldı. Öte yandan anlaşmanın "devletin kanuna uygun kararları üzerinde kontrol veya veto hakkı vermediği" belirtiliyor.
Google'ın kamu ile iş birliklerini yürüten biriminin sözcüsü, anlaşmanın mevcut bir anlaşmanın tadili olduğunu söyledi.