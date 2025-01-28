Google'dan Meksika Körfezi adımı

Googler Haritalar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Coğrafi İsimler Sistemi üzerindeki değişiklikten sonra Meksika Körfezi'nin yerini Amerika Körfezi'nin alacağı aktarıldı.

İsim değişikliğinin Meksika'daki kullanıcılara yansımayacağı belirtildi.



ABD ve Meksika dışındaki ülkelerin ise her iki ismi de göreceği aktarıldı.



Alaska'da bulunan ve Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olan Denali'nin de McKinley Dağı olarak değiştirileceği açıklandı.

ABD'DEN MEKSİKA KÖRFEZİ AÇIKLAMASI

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın talimatı üzerine Meksika Körfezi artık resmen Amerika Körfezi olarak anılacak. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi (Alaska'daki Denali Dağı) ise bir kez daha McKinley Dağı adını taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.



Bu değişikliklerin, ABD'nin olağanüstü mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, "ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Coğrafi İsimler Kurulu, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde resmi federal isimlendirmeyi hızla güncellemek için çalışıyor. Değişiklikler, federal kullanım için derhal yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.



MCKINLEY DAĞI



1917 yılında suikasta uğrayan ABD'nin 25. Başkanı William McKinley'i onurlandırmak için ismi, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki McKinley Dağı'na ismi verilmişti.



Ancak Barack Obama yönetimi, 2015'te McKinley Dağı'nın ismini "Denali Dağı" olarak değiştirmişti.



MEKSİKA KÖRFEZİ



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın körfeze ABD'de istediği ismi verebileceğini, ancak körfezin Meksika'da ve dünyanın geri kalanında "Meksika Körfezi" olarak tanınmaya devam edeceğini ifade etmişti.