Google’ın en zor mülakat sorusu: Blender’dan nasıl kurtulursunuz?

Google’ın mülakatlarında adayları zorlayan pek çok soru var, ancak en kafa karıştırıcı olanlardan biri şüphesiz blender bulmacası. Sorunun cevabı basit gibi görünse de, bilim insanlarına göre düşündüğünüzden çok daha karmaşık.



Kişilerden, kendilerinin bir madeni para büyüklüğüne küçültüldüklerini ve uzun bir blender'a bırakıldıklarını hayal etmeleri isteniyor.



Soru şu: Blender 60 saniye içinde açılmadan önce kaçmak için ne yapmalısınız?



Basit gibi görünse de, bu tuhaf sorunun çözümü bazı ciddi bilimsel gizemleri çözmeyi gerektiriyor.



İlk akla gelen çözüm, blender’ın dışına sıçramak. Ancak biyomekanik uzmanları, bu teorinin düşündüğümüz kadar geçerli olmayabileceğini söylüyor.



Lincoln Üniversitesi’nden Profesör Gregory Sutton’a göre, bir canlının sıçrama yeteneği kaslarının ürettiği enerjiyle doğrudan ilişkili. Küçülen bir insanın kaslarının ağırlığına oranla daha güçlü olacağı doğru olsa da, işin bir de zaman faktörü var.



Minyatür bir insanın bacakları, sıçrama hareketini tamamlamak için çok az bir süreye sahip olur. Kaslar ne kadar hızlı kasılırsa, ürettiği güç o kadar azalır. Bu yüzden, blender’ın kenarına ulaşmak için gereken yüksekliğe çıkmak imkansız hale gelir.



BLENDERDAN ÇIKIŞ YOLU NE?



Mülakat sorusuna verilen en iyi yanıt, böceklerden ilham almak olabilir. Böceklerin sıçrama mekanizması, kaslarının gücüyle doğrudan ilgili değildir. Bunun yerine, vücutlarındaki özel yay benzeri yapılar sayesinde enerjiyi biriktirerek çok daha yüksek sıçrayabilirler.



Çekirgeler, bacaklarındaki tendonları bir yay gibi gererek kas enerjisini biriktirir ve aniden serbest bırakırlar.



Tuzak çeneli karıncalar, çenelerini mekanik bir yay gibi kullanarak kendilerini havaya fırlatabilirler.



Galago çalı yavrusu, vücut kütlesinin yüzde 30-40’ını bacak kaslarına ayırarak, vücut uzunluğunun 12 katı kadar yükseğe zıplayabilir.



Blender’dan kurtulmanın en iyi yolu da aynı prensibi kullanmak olacaktır. Bir yaylı mekanizma veya esnek bir malzeme kullanarak kendinizi fırlatmalısınız.



Bunun için bir lastik bant veya esnek bir nesne kullanabilirseniz, enerjiyi yavaşça biriktirerek bir anda serbest bırakabilirsiniz. Bu teknik, kaslarınızın üretebileceği gücün çok daha fazlasını açığa çıkarmanıza yardımcı olur.



Vrije Universiteit Amsterdam’dan Dr. Maarten Bobbert, bir yay mekanizması kullanmanın insan kaslarının doğal sınırlarını aşarak, bir madeni para büyüklüğündeki bir insanın blender’ın dışına fırlamasını sağlayabileceğini belirtiyor.



Profesör Jim Usherwood ise bu prensibi, yay ve ok ilişkisiyle açıklıyor:



"Bir şeyi hızlı hareket ettirmek istiyorsanız, ona çok fazla enerji vermeniz gerekir. Ancak küçüldüğünüzde kaslarınızın hareket süresi azalır ve yeterli enerji aktaramazsınız. Eğer kendinizi fırlatmak istiyorsanız, bir yayı gerip bekleyerek enerjiyi toplamanız ve bir anda serbest bırakmanız gerekir."



GERÇEKTEN ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?



Eğer bir gün bir Google mülakatında bu soruyla karşılaşırsanız, cevap verirken şunları unutmayın:



Zıplamak ilk akla gelen çözüm olsa da fiziksel sınırlar nedeniyle yeterli değil.

Küçüldüğünüzde kas gücünüz artar, ancak hareket süreniz azalır ve bu da etkili bir sıçrama yapmanızı zorlaştırır.

Böceklerin sıçrama mekanizmasını taklit ederek, bir yay ya da elastik bant kullanıp enerji biriktirerek kendinizi fırlatabilirsiniz.



Sonuç olarak, Google’ın blender bilmecesini çözmek için doğru yanıt, böceklerden ilham alan bir yay mekanizması kullanarak blender’ın dışına kendinizi fırlatmaktır.



Eğer bir gün gerçekten küçülüp bir blender’a düşecek olursanız, umarım yanınızda küçük bir lastik bant olur!