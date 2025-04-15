Google'ın yeni yapay zeka modeli: Yunuslarla iletişim kurulabilecek

Google, yunuslarla iletişim kurmayı amaçlayan bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Yunuslar, yüksek zekaya sahip canlılar olarak grup halinde çalışabiliyor ve kendilerine özgü seslerle iletişim kuruyor.

Bilim insanları, bu hayvanların ıslık ve tıklama gibi seslerle ne söylediklerini anlamaya çalışıyor.

Wild Dolphin Project (WDP) ise, Bahamalar’daki yunusları 40 yıl boyunca izleyerek geniş bir ses ve video kaydı arşivi oluşturdu. Bu veriler, Google ve Georgia Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği yapılarak geliştiren DolphinGemma adlı yapay zeka modeline sunuldu.



DolphinGemma, ChatGPT ve Gemini gibi dil modellerine benzer şekilde sesleri analiz ederek yunusların çıkardığı seslerin ardından ne geleceğini tahmin ediyor. Model, 400 milyon parametreye sahip ve Pixel telefonlarında çalışabiliyor. Google, bu modelin WDP’nin araştırmalarında faydalı olacağını belirtiyor.



Ayrıca, bilim insanları yunuslarla karşılıklı iletişim kurmayı amaçlayan CHAT adlı bir sistem geliştirdi. CHAT, yunusların hoşlandığı nesnelerle ilişkilendirilen yapay ıslıklar üreterek ortak bir kelime dağarcığı oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede amaç, yunusların dilini anlayıp onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak.