Görev süresi dolmuştu. Trump'tan Tom Barrack açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye 'de Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacak." dedi.



Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack'ın bu görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını bildirdi.

Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görev süresi dün dolmuştu.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barrack’ın Suriye konusunda "merkezi bir muhatap" ve Irak konusunda da "güvenilir bir isim" olduğunu söylemişti.

X hesabından yaptığı açıklamada Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.