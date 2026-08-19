Görevden alındı, şimdi Zelenski'ye meydan okuyor

Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, savaş devam ederken ülkede seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yönetimine açık bir meydan okumada bulundu.

Temmuz ayında görevden alınan Fedorov, YouTube üzerinden yayımladığı video mesajında Ukrayna'nın uzun süren savaşa rağmen demokratik süreci yeniden başlatmanın bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

“DEMOKRASİ RUSYA'NIN REHİNESİ OLAMAZ”

“Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz.” diyen Fedorov, “Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna yasaları, sıkıyönetim devam ettiği sürece seçim düzenlenmesine izin vermiyor. Fedorov'un çıkışı, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana önde gelen bir Ukraynalı siyasi isim tarafından yapılan ilk seçim çağrısı oldu.

ZELENSKİ'YE EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

35 yaşındaki Fedorov, uzun yıllar Zelenski'nin yakın müttefikleri arasında yer aldı.

28 yaşında Ukrayna'nın dijitalleşmeden sorumlu bakanı olarak göreve getirilen Fedorov, Zelenski'nin 2019'daki ilk kabinesinden görevde kalan son isimdi.

Altı yıl boyunca Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nı yöneten Fedorov, özellikle drone teknolojilerinin savaş alanında kullanılmasının önde gelen savunucularından biri olarak tanındı.

Ocak ayında Savunma Bakanlığı'na getirilen Fedorov, bakanlıkta veri ve teknoloji odaklı kapsamlı reformlar yapacağını açıklamıştı. Rusya'nın yıpratma savaşı ve teknolojik üstünlük yoluyla yenilgiye uğratılmasını öngören bir strateji ortaya koymuştu.

Ancak göreve gelmesinden yalnızca altı ay sonra, temmuz ayında beklenmedik şekilde görevden alındı.

ORDU KOMUTANIYLA KRİZ SOKAKLARA TAŞINDI

Fedorov'un görevden alınmasının ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırski ile arasındaki anlaşmazlık da kamuoyuna yansıdı.

Eski bakan, görevden alınmasından kısa süre sonra Sırski'yi açık şekilde eleştirerek savaşın nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda iki isim arasındaki görüş ayrılığını ortaya koydu.

Zelenski, Fedorov'u Sırski ile birlikte çalışamadığı gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Ancak ağır asker kayıplarından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle eleştirilen Sırski'nin görevden alınması ve Fedorov'un geri getirilmesi talebiyle binlerce Ukraynalı sokağa çıktı. Artan kamuoyu baskısının ardından Zelenski kısa süre sonra Sırski'yi de görevden aldı.

ANKETLERDE ZELENSKİ'NİN ÖNÜNDE

Fedorov konuşmasında olası bir seçimde aday olup olmayacağını açıklamadı.

Ancak yakın zamanda yapılan bir kamuoyu araştırması, eski savunma bakanının cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zelenski ile karşı karşıya gelmesi durumunda mevcut devlet başkanını rahat şekilde yenebileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle Fedorov'un savaş zamanı seçim çağrısı, yalnızca demokratik sürece ilişkin bir öneri değil, Zelenski'nin siyasi geleceğine doğrudan meydan okuma olarak da değerlendiriliyor.

“SİSTEMATİK BİR YÖNETİM KRİZİ VAR”

Fedorov'un açıklaması, Zelenski'nin parlamentodan yeni Savunma Bakanı Yevhenii Khmara'nın göreve getirilmesini onaylamasını istediğini duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi.

Eski bakan konuşmasında Ukrayna'nın “sistemik bir yönetim kriziyle” karşı karşıya olduğunu savundu.

“Eski sistem çoğu zaman kendi kurallarıyla yaşıyor. Kendisini koruyor. Değişimden korkuyor” diyen Fedorov, isim vermeden devlet kurumlarındaki yolsuzluğu da hedef aldı.

Fedorov, yolsuzluğun Ukrayna'nın savaş çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Eski bakan daha önce, milyarlarca dolarlık askeri ekipman alımlarından sorumlu Savunma Bakanlığı'nın tedarik sisteminde gerçekleştirmeye çalıştığı reformların görevden alınmasında etkili olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.