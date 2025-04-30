Görevden azledilen devlet başkanının evine “şaman” baskını

Güney Kore’de Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı sebebiyle devlet başkanlığı görevinden azledilen ve başkanlık konutundan ayrılarak başkent Seul’de bir apartman dairesine taşınan Yoon Suk Yeol’un evine kolluk kuvvetleri tarafından baskın düzenlendi.

Eski başkanın evinin “eşi için lüks hediyeleri kabul etmek” ile suçlanan bir şaman hakkında başlatılan soruşturma kapsamında basıldığı açıklandı.



“HEDİYELERİ ALIP YOON’UN EŞİNE VERDİ”



Yonhap haber ajansının haberine göre, savcılık, Yoon’un evine yönelik baskının “ailesi ve tartışmalı bir şaman arasındaki ilişkilere dair çeşitli şüphelerle ilgili başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak” düzenlendiği bilgisini verdi.



Jeon Seong-bae isimli şaman, Moon tarikatında üst düzey bir yetkiliden elmas bir kolye, lüks bir çanta ve binlerce Güney Kore Wonu değerinde ginseng alarak bunları eski “first lady” Kim Keon Hee’ye vermekle suçlanıyor. Jeon ise hakkındaki iddiaları reddediyor ve bunları hiçbir zaman Kim’e teslim etmediğini savunuyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, savcılar, “kolyenin geri verilmesinin” talep edildiği, kilise yetkilisi tarafından gönderilen bir kısa mesajı ele geçirmiş durumda. Savcılık ayrıca hediyelerin gerçekten verilip verilmediğini ve eski “first lady”nin bunları alıp almadığını doğrulamaya çalışıyor.



İLK ŞAMAN VAKASI DEĞİL



Yoon ve Kim, daha önce de bir başka şamanla bağları yüzünden eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı. Yoon, 2022 yılında devlet başkanı olarak göreve ilk başladığında devlet başkanlığı ofisinin yerini şaman inançlarına göre değiştirmekle eleştirilmişti.

