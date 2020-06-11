Gözaltı sırasında siyahiye şiddet uygulayan polis hüküm giydi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir Amerikalının öldürülmesi gözleri ülkedeki polis şiddetine çevirdi.

George Floyd'un dört polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkenin Los Angeles kentindeki bir başka şiddet olayı gündem olmuştu.

Boyle Heights bölgesinde bir siyahi Amerikalıyı gözaltına almaya çalışan polis memuru Frank Hernandez kendisine karşılık vermeyen adamı defalarca yumruklamaya başlamıştı.

Bölge Savcısı Jackie Lacey, "Bu rahatsız edici dava, polis memurunun gücünü illegal bir şekilde kullanmasıdır. Söz konusu gücün yasal olarak gerekli ve açıklanabilir olmadığını düşünüyoruz" ifadeleriyle 49 yaşındaki polis memurunun saldırı suçundan hüküm giydiğini duyurdu.

Saldırıdan hüküm giyen Hernandez'e verilen ceza açıklanmadı. Şiddete maruz kalan ABD'linin suçsuz olduğu ve o akşam serbest bırakıldığı öğrenildi.



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