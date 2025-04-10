Gözaltına alınan Lyon Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Fransa’da devam eden yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yolsuzluk suçlamasıyla açılan ön soruşturma kapsamında yerel saatle 08.00'de gözaltına alınan Doucet, mali polislerce yürütülen sorgulamasının ardından serbest kaldı.



Lyon Cumhuriyet Savcılığı, Doucet’nin kamu fonlarını zimmetine geçirme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve belediye başkanı hakkındaki gözaltı kararının gün sonunda kaldırıldığını duyurdu.



NEYLE SUÇLANIYOR?



Fransa'nın üçüncü büyük kenti Lyon'un Belediye Başkanı Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme iddiasıyla yürütülen ön soruşturma kapsamında 9 Nisan Çarşamba günü sabah yerel saat ile 08.00’de gözaltına alınmıştı.



Belediye yetkilileri basına yaptığı açıklamada, Doucet'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğunu ve Belediye Başkanı'nın yargı makamlarıyla tam işbirliği içinde bulunduğunu belirtmişti.



Lyon Belediyesi tarafından 2016-2020 yıllarında 24 kişinin usulsüz şekilde işe alındığı suçlamasının da soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.



İzin verilen sayının üzerinde işe alımların, uzun yıllar boyunca Lyon Belediyesinde devam ettiği tespit edilirken soruşturma kapsamında bunun, kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiası araştırılıyor.



Yeşiller partisinden Doucet, 2020'den bu yana Lyon'un belediye başkanı olarak görev yapıyor.

