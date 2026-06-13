Gözler ABD-İran hattında. İran halkı anlaşmaya ne diyor?

ABD-İran hattında taraflar, savaşı sona erdirecek bir mutabakata yakın olduklarının sinyalini verdi. Tahran sakinleriyse olası bir barış anlaşmasına şüpheyle bakıyor.

Kimileri aşamalı bir anlaşmayı destekliyor, kimilerine göreyse anlaşmaya yaklaşılmasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın etkisi var.

Tahranlı bir adam, “Dünya Kupası maçlarının bir etkisi olmuş olabilir, ancak bana göre onları bu yola yönelten asıl şey İran halkının direnişi ve savaşta hedeflerine ulaşamamış olmalarıydı. Bu aşamada çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırabilmemiz için dikkatli ve uyanık olmamız önemli.” yorumunda bulundu.

“İNTİKAMIMIZ NEREDE? İNTİKAM ALMALIYIZ”

İntikam isteyen bir başka yerel sakin ise, “Bence bunun nedeni Dünya Kupası maçları; aksi takdirde onlar bizi zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bakın, komutanlarımızı hedef aldılar, liderimizi hedef aldılar. Bütün kırmızı çizgileri aştılar. Biz anlaşma yapmamalıyız. İntikam alacağımızı söylemiştik. İntikamımız nerede? İntikam almalıyız.” ifadelerini kullandı.

Amerikan basınına sızan taslağa göre mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ateşkesi Lübnan dahil 60 gün uzatıyor. Bu sürede nükleer müzakerelerin düzenlenmesi de öngörülüyor.