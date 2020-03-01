Gözler Erdoğan-Putin zirvesinde

Yeni haftada, Ankara-Moskova hattında kritik bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile yüz yüze görüşecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal o görüşmenin 5 Mart'ta yapılmasının planlandığını açıkladı.

NTV Haber 01.03.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 16:57

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İdlib'de kritik gelişmeler yaşanırken gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni haftada yapacağı görüşmeye çevrildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, o görüşmenin 5 Mart Perşembe günü yapılmasının planlandığını açıkladı.

İki liderin görüşmesinde kritik başlıklar ele alınacak. Ankara'nın beklentisi, rejimin saldırılarını durdurması ayrıca, rejim güçlerinin, Soçi Mutabakatı ile belirlenen alana yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi.

Bunun için Şam yönetimine tanınan süre sona ermiş durumda.

Ankara, rejim güçlerinin saldırıları sonucu sınırına yönelen bir milyon yeni mülteci konusunda da Rusya'nın adım atmasını istiyor.

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