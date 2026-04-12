Gözler Hürmüz Boğazı'nda. ABD abluka için saat verdi

12.04.2026 17:42

Son Güncelleme: 13.04.2026 00:42

Gözler Hürmüz Boğazı'nda. ABD abluka için saat verdi
Reuters
NTV - Haber Merkezi

Pakistan'da yapılan ABD-İran müzakerelerinde uzlaşı çıkmazken, karşılıklı açıklamaların ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasının saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan müzakereler, 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti. Ancak masadan barış çıkmadı. 

00:01
ABD ABLUKA İÇİN SAAT VERDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, TSİ 17.00'de ABD güçlerinin İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacak.
22:51
PEZEŞKİYAN: DAYATMADAN VAZGEÇİLİRSE ANLAŞMA MÜMKÜN
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakereler hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD tarafının "aşırı" taleplerine dikkat çeken Pezeşkiyan, "Eğer ABD yönetimi dayatmacı tutumundan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, anlaşmaya ulaşmak için mutlaka yollar bulunacaktır" ifadelerini kullandı. İran müzakere heyetine de teşekkür eden Pezeşkiyan, "Müzakere heyeti üyelerine, özellikle de kardeşim Galibaf’a kolaylıklar diliyorum" dedi.
21:06
GALİBAF: TEHDİTLERİN İRAN ULUSU ÜZERİNDE ETKİSİ YOK
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın tehditlerine ilişkin, İran ulusu üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Galibaf, "Müzakerelerde İran'ın iyi niyetini göstermek için girişimlerimiz oldu. Bu da müzakerelerde ilerlemeye yol açtı. Eğer savaşırsanız, savaşırız. Mantıklı bir şekilde gelirseniz, biz de mantıkla yanıt veririz. Hiç bir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınarsanız, size daha büyük ders veririz." dedi.
19:32
DEVRİM MUHAFIZLARI: ATEŞKES İHLALİ SAYILACAK
İran Devrim Muhafızları tarafından, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali olarak kabul edileceği ve şiddetle karşılık verileceği belirtildi.
18:36
İRAN HEYETİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI
Pakistan’ın ev sahipliğinde dün İran ve ABD arasında başlayan müzakerelerin ilk turu sona erdi. Sonuç çıkmayan ve 21 saat süren müzakerenin ardından İran heyeti, Pakistan’dan ayrıldı. ABD ve İran arasında ikinci turun yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, müzakereye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakereler öncesinde, iyi niyet ve gerekli iradeye sahip olduğumuzu vurguladım ancak önceki iki savaşın tecrübeleri nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye yönelik 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı. Güvenimizi kazanabilecek mi, kazanamayacak mı?" dedi.
IHA
17:42
İRAN: HÜRMÜZ KONTROLÜMÜZ ALTINDA
İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği tamamen kontrolümüz altında" denildi.
17:30
TRUMP: İRAN MÜZAKERE MASASINI TERK ETMEDİ
Donald Trump, İran'ın müzakere masasını terk etmediğini belirtirken, "Geri dönüp istemediğimiz her şeyi vereceklerini öngörüyorum" dedi. Trump, her şey sona erdiğinde petrol ve gaz fiyatlarının düşeceğini söyledi. Trump ayrıca, İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin açıklamaya Çin'in de dahil olduğunu belirtti.
17:00
TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ABLUKAYA ALACAĞIZ
Son olarak ABD basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yine Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar yaptı. “Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağız” diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı temizlemenin uzun sürmeyeceğini belirtti. Trump, “NATO artık Hürmüz Boğazı konusunda destek vermek istiyor. Çok sayıda ülkenin bu konuda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Daha fazla geleneksel mayın tarama gemisi getiriyoruz. İngiltere ve diğer ülkelerin de gönderdiğini biliyoruz” dedi. Pakistan'daki görüşmeler sırasında Hürmüz'den geçtiği belirtilen iki ABD savaş gemisi ile ilgili de konuşan Trump, gemilere kimsenin müdahalesi olmadığını söyledi.
16:00
TRUMP: İRAN HÜRMÜZ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çökmesinin ardından sosyal medya platformu Truth üzerinden oldukça uzun bir mesaj paylaştı. ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdiğini ama bunu bilerek yerine getirmediklerini söyledi. Trump, ABD donanmasının hemen geçerli şekilde Hürmüz Boğazı'na giriş-çıkış yapmaya çalışan tüm gemileri engelleyeceğini söyledi. “İran'a geçiş ücreti ödeyen her gemi bulunup engellenecek” diyen Trump, İranlıların Hürmüz'e döşediği mayınların da imha edileceğini söyledi ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek" ifadelerini kullandı. İslamabad'daki müzakerelerin iyi geçtiğini söyleyen ABD Başkanı, "Çoğu noktada anlaşmaya varıldı, ancak gerçekten önemli olan tek nokta olan nükleer konusunda anlaşmaya varılamadı. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavar ve radar sistemleri işe yaramaz hale geldi, Humeyni ve "liderlerinin" çoğu öldü, bunların hepsi nükleer emelleri yüzünden. Abluka kısa süre içinde başlayacak. Diğer ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. İran'ın bu yasadışı şantajdan kar elde etmesine izin verilmeyecek. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar." diye yazan Trump, “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Ayrıca, hazır ve tetikteyiz. Ordumuz İran'ın kalan küçük kısmını da bitirecek!" dedi.

İRAN: ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ NEDENİYLE ANLAŞMA OLMADI

 

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren görüşmelerin ardından İran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmeyi reddettiğini söylemesinin ardından İslamabad'dan ayrıldı.

 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Birçok noktada uzlaşıya vardık ancak iki önemli meselede görüş ayrılıkları yaşandı ve bu durum da bir anlaşma ile sonuçlanmadı. Görüşmeler güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildi, sadece tek bir oturumda anlaşmaya varılmasını beklemememiz doğal bir durum. İran'ın Pakistan ve bölgedeki diğer dostlarımız arasındaki temasları ve istişareleri devam edecek.

 

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. İran devlet televizyonu, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

 

NTV MÜZAKERELERİ İSLAMABAD'DA TAKİP ETTİ

 

NTV'den Deniz Kilislioğlu ABD ve İran'ın Pakistan'daki görüşmelerini İslamabad'da takip etti. Deniz Kilislioğlu, ABD'nin ayrılmasının ardından gelişmeleri aktardı; “Fiilen ateşkes devam ediyor. Bu anlamda içeride bir görüş ayrılığı olmuş değil. İçeride uzlaşılamayan konular vardı. Vance sadece nükleerden söz etti, anlaşılamayan tek sorun nükleermiş gibi konuştu. Oysa içeride yapılan görüşmelerde 7 başlığın konuşulduğunu biliyoruz. 3 temel başlıkta sorunlar aşılamadı. Nükleerden daha önemli sorun Hürmüz'dü örneğin. ABD'nin maksimalist bazı talepleri vardı ki Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne kendisinin de dahil olması gibi taleplerdi. Nükleer meselesinde en iyi teklifimizi yaptık dedi ABD. İran'ın ve ABD'nin ne istediğini biliyoruz. ABD ”sıfırlayacaksın" diyor İran ise “bu egemenlik hakkımdır sıfırlamam seviyesini konuşalım” diyor. Hangi teklifi ilettiler buna dair henüz bir netlik yok. Görüşmeler devam edecek mi bu önemli. İpler kopmuş değil. Eğer bundan sonra bazı görüşmeler olacaksa bir de formatın oluşması gerekiyor. Teknik düzeyde görüşmeler yapılabilir. İlerleyen dönemlerde bazı temaslar olabilir. Anlaşma yok ama İslamabad'da yok, ileride olabilir mi belki olabilir. En azından şunu biliyoruz, fiilen ateşkes devam ediyo ancak bugün özellikle İsrail'den gelecek açıklamalar çok hayati olacak."