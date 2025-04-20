Gözlerini bu kez Gazze'ye diktiler: "Çocuklarına daire bakıyorlar"

Amerikan merkezli Yahudi Telgraf Ajansı’nın (JTA) haberine göre, Yahudi yerleşimciler Gazze sınırındaki Sa’ad bölgesinde Hamursuz Bayramı kutlaması yaptı.



Bir "geri dönüş çağrısı" olarak nitelendirilen bu kutlama, bölgede kurulan bir haftalık kampla beraber gerçekleştirildi. Antik İsraillilerin göç hikayesini anan Hamursuz Bayramı, yeni yerleşim alanları kurmak için bir bahane olarak kullanılabilir.



1968 yılında turist kılığına giren bazı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da Hamursuz Bayramı kutlaması yaptıktan sonra bölgeyi terk etmeyerek işgal çalışmalarına başlamıştı.



BİR SONRAKİ HEDEF GAZZE ŞERİDİ



Batı Şeria’da 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşından itibaren en az 80 yasa dışı yerleşim birimi kuruldu. Yerleşimcilerin bir sonraki hedefi ise geri dönmek konusunda ısrarcı oldukları Gazze Şeridi.



Gazze'ye yerleşme konusunda küçük adımlar atan yerleşimciler "öncü" olmak adına sınıra yakın geçici konaklama bölgelerine yerleşiyor. Sınırdaki yerleşim kamplarında halihazırda 30 aile yaşarken en az 800 aile daha Gazze'ye yerleşme fikriyle bekliyor.

İSRAİL ORDUSU DA ARKALARINDA



Aşırı sağcı İsrailli aktivistler, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bu çabanın arkasında yer aldığını söylüyor.



İddialara göre bazı aileler bölgedeki Yahudi kuruluşları arayarak çocukları için Gazze'den nasıl daire alabileceğini öğrenmek istiyor.

Oysa ki Gazze Şeridi, ikinci yılına giren savaş yüzünden "girilemez bölge haline geldi. Son 18 aydır bölgeyi harap eden ağır bombardıman, geride yaşanabilecek yapı bırakmadı.

GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERE BİLE YER YOK

Gazze artık insanların kelimenin tam anlamıyla her yerde, ana yollarda, halka açık parklarda, çöplüklerin yakınında, meydanlarda ve hatta çökmek üzere olan binalarda uyuduğu bir şehir.



Şehir genelinde 175 bin ton atığın biriktiği tahmin ediliyor.

TRUMP'IN SKANDAL PLANI

Yeniden inşasının yıllar alması beklenen şehir, sadece Yahudilerin değil ABD Başkanı Donald Trump'ın da işgal planlarıyla geleceğini bekliyor.



Defalarca kez yerinden edilen Filistinlileri komşu ülkelere sürmeyi içeren plan, hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hem de şehre gözünü diken Yahudi yerleşimcilerin planları için temel oluşturabilir.