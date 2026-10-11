Gözünü okyanuslara dikti. "Trump Okyanusu'na ihtiyacımız var"

"BEN ADAYMIŞIM GİBİ DAVRANIN"

Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması durumunda yetişkin Amerikalılara kişi başına 5 bin dolar ödeme yapacağı vaadini yineleyen ABD Başkanı, "Ben adaymışım gibi davranın" çağrısı yaptı: "Ve bu seçimde sizden bir iyilik istiyorum. Sanki ben adaymışım gibi davranın. Çünkü biliyorsunuz, ben aday olduğumda yüzde 48 daha fazla oy alıyoruz, yüzde 48. Ve bir bakıma aday oluyoruz. Öyleyse sanki ben adaymışım gibi davranın ve dışarı çıkın. Oy kullanmak için dışarı çıkmalısınız çünkü komünist sosyalist 'demokratlar' hile yapacaklar, her şeyi yapacaklar. Ve biz dışarı çıkmalıyız."

Cumhuriyetçi seçmene çağrısını yineleyen Trump "Eğer ara seçimi kazanamazsak beni suçlayacaklar. Bunu biliyorsunuz. Eğer kazanırsak, hiçbir şekilde takdir görmeyeceğim. Doğru. Almayacağım. Ama canımı dişime takarak çalışıyorum. Dışarı çıkıp oy vermeniz daha iyi olur." dedi.