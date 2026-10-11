Gözünü okyanuslara dikti. "Trump Okyanusu'na ihtiyacımız var"
11.10.2026 04:35
ABD Başkanı Donald Trump seçim mitinginde iddialı konuştu: "Bir okyanusa ihtiyacımız var. Atlantik ya da Pasifik'e ‘Trump Okyanusu’ ya da ‘Amerikan Okyanusu’ gibi bir isim vermeyi düşünüyorum."
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım ara seçimleri için başladığı tur devam ediyor.
Cumhuriyetçilerin Tennessee'deki seçim mitingine katılan Trump'ın gündeminde bu defa da "Trump Okyanusu" vardı. Taraftarlarına seslenirken "Bir okyanusa ihtiyacımız var." diyen Trump, şöyle konuştu: "Körfez'imiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi biri çıkıp ‘Bir nehre de ihtiyacınız var’ dedi. Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemiyorum. Bu biraz fazla olur. Henry Hudson, uzun zaman önce o nehrin pazarlamasını iyi yaptı... Bir okyanusa ihtiyacımız var. Ben de Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine ‘Trump Okyanusu’ ya da ‘Amerikan Okyanusu’ gibi bir isim vermeyi düşünüyorum. Görevimden ayrılmadan önce bir okyanusumuzun olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de büyük bir nehre ihtiyacımız var.”
"BEN ADAYMIŞIM GİBİ DAVRANIN"
Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması durumunda yetişkin Amerikalılara kişi başına 5 bin dolar ödeme yapacağı vaadini yineleyen ABD Başkanı, "Ben adaymışım gibi davranın" çağrısı yaptı: "Ve bu seçimde sizden bir iyilik istiyorum. Sanki ben adaymışım gibi davranın. Çünkü biliyorsunuz, ben aday olduğumda yüzde 48 daha fazla oy alıyoruz, yüzde 48. Ve bir bakıma aday oluyoruz. Öyleyse sanki ben adaymışım gibi davranın ve dışarı çıkın. Oy kullanmak için dışarı çıkmalısınız çünkü komünist sosyalist 'demokratlar' hile yapacaklar, her şeyi yapacaklar. Ve biz dışarı çıkmalıyız."
Cumhuriyetçi seçmene çağrısını yineleyen Trump "Eğer ara seçimi kazanamazsak beni suçlayacaklar. Bunu biliyorsunuz. Eğer kazanırsak, hiçbir şekilde takdir görmeyeceğim. Doğru. Almayacağım. Ama canımı dişime takarak çalışıyorum. Dışarı çıkıp oy vermeniz daha iyi olur." dedi.
PUTİN'İ ÖVDÜ, ZELENSKİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ
ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'a dönüşünde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yle yaşadığı gerilim vardı.
Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaş konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor. Ama her ne sebeple olursa olsun, Zelensky bir anlaşma yapmak istemiyor." dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanını Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana seçim yapmamakla eleştiren Trump "Bence seçim yapmalıydı ve bu meseleyi birçok kez çözebilirdi." diye konuştu.
Önceki konuşmasında da Zelenski'yi savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlamış ve "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." demişti.