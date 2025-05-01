Grafit, lityum, nadir topraklar: ABD'yi çeken Ukrayna değerli madenlerinin haritası

ABD ile Ukrayna, iki ülke arasında gerilime neden olan nadir mineraller konusunda anlaşmaya nihayet imza attı.

Rus işgali başlamadan çok önce, hammadde uzmanları Ukrayna'nın “gizli zenginliğinden” bahsediyordu.

Bu maddelerin önemi ulusal sınırları aşıyor. Havacılıkta, savunmada, rüzgar türbinlerinde, yarı iletkenlerde, enerji depolamada ve hatta akıllı telefonlarda kullanılıyorlar.

Kiev'in tahminlerine göre Ukrayna, dünyadaki kritik hammadde rezervlerinin yaklaşık yüzde 5'ine sahip. Yeraltında yatan ancak büyük ölçüde kullanılmayan bu kaynaklar, yeşil ekonomiye geçiş ve Batı'nın Çin ve Rusya gibi ülkelerden stratejik bağımsızlığı için kilit önem taşıyor. Naftemporiki gazetesi, Ukrayna'nın mineral zenginliğinin ayrıntılarını anlattı.

GRAFİT: 19 milyon ton kanıtlanmış rezerviyle Ukrayna, dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Grafit elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip.

LİTYUM: Ülke Avrupa'daki yatakların yüzde 30'una sahip ancak bunların hiçbiri henüz işletilmedi.

TİTANYUM: Avrupa'daki rezervlerin yüzde 7'si Ukrayna'da bulunuyor. Bu hafif metal, havacılık ve endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ: Tam olarak haritalanmamış olmasına rağmen, Ukrayna önemli rezervlere sahip olduğunu iddia eddiyor. Nadir topraklar rüzgar türbinleri, elektronik, silah sistemleri ve yüksek teknoloji altyapısı için gerekli.

DİĞER METALLER: Bakır, nikel, kobalt, manganez, gümüş, kurşun, uranyum ve berilyum önemli miktarlarda bulunuyor.