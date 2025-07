2000'lerin unutulmaz ismi 46 yaşında hayatını kaybetti

TMZ’nin haberine göre, Robbie Pardlo 17 Temmuz Perşembe günü, New Jersey'nin Willingboro kentindeki evinde yaşamını yitirdi. Şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Pardlo, Claudette Ortiz ve Ryan Toby ile birlikte City High grubunun bir parçası olarak müzik dünyasında adını duyurmuştu. Grup, özellikle 2001 yılında çıkardıkları ve Wyclef Jean’in yapımcılığını üstlendiği What Would You Do? adlı şarkıyla büyük ses getirmişti. Şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ilk 10’a girmeyi başarmıştı.



City High, 44. Grammy Ödülleri’nde En İyi R&B Performansı kategorisinde aday gösterilmişti. Ancak grubun bu hızlı yükselişi uzun sürmedi ve ekip 2003 yılında dağıldı. Buna rağmen, müzikleri hala dinleyicilerde karşılık bulmaya devam ediyor.



Ailesi, Robbie Pardlo için bir anma töreni düzenlemeyi planlıyor. Törene dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.