Grammy ödüllü rapçi “Özgür Filistin” dedi, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

“ED ZOR BİR DURUMDAYDI”

Macklemore, pazartesi günü Instagram hesabından yayımladığı uzun açıklamayla turneden çıkarıldığını doğruladı.

Ed Sheeran ile 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu “kardeşi” olarak gördüğünü belirten rapçi, karar öncesinde yaklaşık bir hafta boyunca zor görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Macklemore'a göre Sheeran, bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Macklemore, “Ed çok zor bir durumdaydı. O da bunun farkındaydı.” ifadelerini kullandı.

Rapçi, yaklaşık üç yıldır dünyanın farklı yerlerindeki sahnelerde benzer açıklamalar yaptığını belirterek bu kez yaşanan tepkinin nedenini Ed Sheeran gibi dünyanın en büyük sanatçılarından biriyle aynı sahneyi paylaşmasına bağladı.

“BU SÖZLER SAHNEYE MAL OLACAKSA...”

Macklemore açıklamasında kendisinin, Ed Sheeran'ın veya Pink'in bu tartışmanın mağdurları olmadığını da söyledi.

Üçünün de kariyerleri, maddi imkanları, güvenlikleri ve dünyanın farklı bölgelerinde dinleyicileri bulunduğuna dikkat çeken rapçi, asıl mağdurların Gazze'deki Filistinliler olduğunu ifade etti.

Turneden çıkarılmasına rağmen söyleminden geri adım atmayacağını belirten Macklemore, açıklamasını yeniden “Özgür Filistin ” çağrısıyla tamamladı.

“Eğer bu sözler sahneye mal olacak ve konuşmayı yeniden Filistin'e çevirecekse, bu katıldığım en başarılı turneydi” dedi.