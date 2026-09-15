Grammy ödüllü rapçi “Özgür Filistin” dedi, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı
15.09.2026 09:22
Macklemore'un Ed Sheeran'ın 10 konserinden 8'inde ön sanatçı olarak sahne alması planlanıyordu.
ABD'li rapçi Macklemore, sahnede yaptığı “Özgür Filistin” konuşmasının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldı.
ABD'li rapçi Macklemore, yaptığı Filistin'e destek konuşmasının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan bölümünden çıkarıldı.
Grammy ödüllü rapçi, 4 Eylül'deki konserde şarkıları arasında yaptığı yaklaşık iki dakikalık konuşmada “Özgür Filistin” ifadelerini kullanmış, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'
daki insanlara “Sizi unutmadık” mesajını göndermişti.
Konuşmanın ardından bazı kuruluşlar Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunurken, organizatör Messina Touring Group, yaklaşan konserlerin düzenleneceği bazı stadyumların rapçinin sahne almasına izin vermeyeceğini açıkladı.
SEKİZ KONSERDE SAHNEYE ÇIKACAKTI
Macklemore'un Ed Sheeran'ın ABD'deki Loop turnesinin kalan 10 konserinden sekizinde ön sanatçı olarak sahne alması planlanıyordu.
Organizatör Messina Touring Group, yaklaşan konserlerin gerçekleştirileceği bazı mekanlardan Macklemore'un kadroda bulunması halinde konserlere izin verilmeyeceği yönünde bildirim aldıklarını belirtti.
Şirket, bunun turnenin iptal edilmesine ve yüz binlerce hayranın etkilenmesine yol açabileceğini savundu.
Açıklamada, “İlgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore kalan konserlerde sahne almayacak.” denildi.
Macklemore'un sahne almasına itiraz ettiği belirtilen mekanlar arasında Philadelphia'nın yanı sıra Boston, Atlanta, Charlotte, Indianapolis, Dallas ve Tampa çevresindeki stadyumlar bulunuyor
Grammy ödüllü rapçi Macklemore, uzun süredir Gazze ve Batı Şeria'da zulüm gören Filistinlilere desteğini belirtiyor.
“İKİ KELİME SÖYLEMEK İSTİYORUM: ÖZGÜR FİLİSTİN”
Uzun süredir Filistinlilere desteğini açıkça dile getiren Macklemore, Loop turnesindeki ilk konserine 4 Eylül'de MetLife Stadyumu'nda çıktı.
Rapçi burada yaptığı konuşmada turneye katılmak istemesinin önemli nedenlerinden birinin büyük stadyumlarda Filistin'e destek mesajı verebilmek olduğunu söyledi.
Macklemore, “Kalbime çok yakın iki kelime söylemek istiyorum: Özgür Filistin.” dedi.
Ardından sözlerini tekrarlayan rapçi, mesajının Gazze ve Batı Şeria'ya kadar ulaşmasını istediğini belirterek, “Onları unutmadığımızı bilmelerini istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Macklemore, tepki çekme ihtimaline de değinerek kendi rahatlığını veya seyircinin rahatlığını korumak için düşüncelerini söylemekten vazgeçtiği gün sahnede olmayı artık hak etmeyeceğini savundu.
GAZZE'DEN GÖRÜNTÜLER GÖSTERDİ
Macklemore, Filistin yanlısı protestolardan esinlenen “Hind's Hall” şarkısını seslendirirken İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yol açtığı yıkımı gösteren görüntüleri de sahne ekranlarına yansıttı.
Şarkı adını, 2024'te İsrail ordusunun ateşi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın adının verildiği bir üniversite binasından alıyor.
Macklemore'un açıklamaları ABD'de tartışmaya yol açtı.
StopAntisemitism adlı kuruluş, rapçiyi konser izleyicilerini “İsrail karşıtı propaganda” ile karşı karşıya bırakmakla suçladı.
İsrail-Amerikan Konseyi de Macklemore'un turneden çıkarılmasını talep etti ve bir ön sanatçının küresel bir konser platformunu “tek taraflı siyasi gündemi ilerletmek” amacıyla kullanması halinde sınırın nerede çizilmesi gerektiğini sorguladı.
PINK DE TARTIŞMAYA KATILDI
Şarkıcı Pink de tartışmaya dahil oldu.
Pink, Macklemore'un “Özgür Filistin” demesine karşı olmadığını ve başka bir sanatçının susturulmasını ya da işten çıkarılmasını istemediğini belirtti. Ancak Yahudi bir anne olarak bazı söylemlerin kendisini ve yakınlarını korkuttuğunu ifade edebilmesi gerektiğini ileri sürdü.
Macklemore ise ertesi gün MetLife Stadyumu'ndaki ikinci konserinde Filistin'e desteğini yineledi.
Seyirciler arasındaki Yahudilere de seslenen rapçi, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin Yahudilere yönelik olmadığını vurguladı. Macklemore, mesajının “barış, sevgi ve bütün insanların onur, saygı ve eşitlikle muamele görmesi” olduğunu söyledi.
Turneden çıkarılmasına rağmen geri adım atmayacağını belirten Macklemore, açıklamasını yeniden “Özgür Filistin” çağrısıyla tamamladı.
“ED ZOR BİR DURUMDAYDI”
Macklemore, pazartesi günü Instagram hesabından yayımladığı uzun açıklamayla turneden çıkarıldığını doğruladı.
Ed Sheeran ile 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu “kardeşi” olarak gördüğünü belirten rapçi, karar öncesinde yaklaşık bir hafta boyunca zor görüşmeler yaptıklarını anlattı.
Macklemore'a göre Sheeran, bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Macklemore, “Ed çok zor bir durumdaydı. O da bunun farkındaydı.” ifadelerini kullandı.
Rapçi, yaklaşık üç yıldır dünyanın farklı yerlerindeki sahnelerde benzer açıklamalar yaptığını belirterek bu kez yaşanan tepkinin nedenini Ed Sheeran gibi dünyanın en büyük sanatçılarından biriyle aynı sahneyi paylaşmasına bağladı.
“BU SÖZLER SAHNEYE MAL OLACAKSA...”
Macklemore açıklamasında kendisinin, Ed Sheeran'ın veya Pink'in bu tartışmanın mağdurları olmadığını da söyledi.
Üçünün de kariyerleri, maddi imkanları, güvenlikleri ve dünyanın farklı bölgelerinde dinleyicileri bulunduğuna dikkat çeken rapçi, asıl mağdurların Gazze'deki Filistinliler olduğunu ifade etti.
Turneden çıkarılmasına rağmen söyleminden geri adım atmayacağını belirten Macklemore, açıklamasını yeniden “Özgür Filistin” çağrısıyla tamamladı.
“Eğer bu sözler sahneye mal olacak ve konuşmayı yeniden Filistin'e çevirecekse, bu katıldığım en başarılı turneydi” dedi.