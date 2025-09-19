Grammy ödüllü söz yazarı Brett James uçak kazasında hayatını kaybetti

Grammy Ödüllü Şarkı Yazarı Brett James, kendi kullandığı uçak ile yaptığı kazanın ardından hayatını kaybetti. Olay, Kuzey Carolina’da meydana geldi. Uçakta James ile birlikte bulunan iki kişi de kazadan kurtulamadı. Kazada düşen uçağın bir Cirrus SR22T modeli olduğu ve FlightAware verilerine göre müzik yıldızının üzerine kayıtlı bulunduğu belirtildi.



The Sun'ın haberine göre, uçak kazasının nedeni henüz bilinmiyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkililerinin kazaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.



2007 YILINDA GRAMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI



5 Haziran 1968’de Columbia, Missouri’de doğan James, başlangıçta tıp alanında kariyer yapmayı planlamıştı ancak kalbinin sesini dinleyerek tıp fakültesini bıraktı ve müzik endüstrisine yöneldi.



57 yaşında hayatını kaybeden James, söz yazarı olarak tanınmış, Carrie Underwood, Rascal Flatts ve Bon Jovi gibi ünlü yıldızlarla çalışmıştı. 2007 yılında Carrie Underwood’un Jesus Take The Wheel adlı şarkısıyla Grammy Ödülü kazanmıştı. James, Ulusal Söz Yazarları Onur Listesi’nin de bir üyesiydi. Ancak müzik kariyerine ilk olarak solo sanatçı olarak başlamıştı.