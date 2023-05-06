"Green Card başvuru numaramı kaybettim, nasıl öğrenebilirim?": İşte teyit numarasını (confirmation number) kaybedenlerin yapması gerekenler

Green Card başvuru esnasında verilen, teyit numarası (confirmation number) 16 haneden oluşur, bu numara başvuru sonuçlarının öğrenilmesinde kullanılır. Fakat bu numarayı kaybettiyseniz birkaç işlem yaparak numaranızı tekrar öğrenebilirsiniz.



TEYİT NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR? Teyit numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlamanız gerekiyor. Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun.

Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza teyit numaranız (Confirmation number) gelecektir. TEYİT NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN