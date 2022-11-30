Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 Green Card çekiliş sonuçları)

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından alınan Green Card başvuruları 8 Kasım'da tamamlandı. Green Card başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, çekiliş sonuçları için açıklanan tarih merak ediliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.



Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erdi. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.



Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.



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GREEN CARD NASIL ALINIR?



Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.



Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.



Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.



Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.