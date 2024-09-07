Green Card başvuruları 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

2024-2025 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de hem çalışma hem de yaşama hakkı için Green Card başvurusunda bulunacak olan binlerce kişi, gözlerini yeni başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, 2024-2025 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?



2024-2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?



Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor.



Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

