Green Card başvuruları 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

2024-2025 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD'de hem çalışma hem de yaşama hakkı için Green Card başvurusunda bulunacak olan binlerce kişi, gözlerini yeni başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, 2024-2025 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?
2024-2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor.
Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Vize
- Abd
- Başvuru