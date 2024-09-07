Green Card başvuruları 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

Green Card başvuruları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Her yıl ekim ayına doğru akıllara gelen Green Card başvurularının, 2024-2025 yıllarında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gözler DV Lottery başvuru ekranına çevrildi. Peki, 2024-2025 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

Green Card başvuruları 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

2024-2025 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. 'de hem çalışma hem de yaşama hakkı için Green Card başvurusunda bulunacak olan binlerce kişi, gözlerini yeni tarihlerine çevirdi. Peki, 2024-2025 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor?

2024-2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor.

Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Green Card başvuruları 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? - 1

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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