Green Card başvuruları 2025: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD'de daimi oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için her yıl milyonlarca kişi başvuru yapıyor. 2025 yılı için düzenlenecek olan DV (Diversity Visa) Lottery süreci kapsamında, başvuru tarihleri ve şartları şimdiden merak konusu oldu. Genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlayan Green Card başvuruları, dijital ortamda ücretsiz olarak yapılıyor ve kura sistemiyle kazananlar belirleniyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Green Card Başvurusu Ne Zaman? Green Card Çekilişi başvurusu 2 Ekim – 5 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 2025 için net bir tarih olmamakla birlikte yine Ekim – Kasım 2025 tarih aralığında yapılması bekleniyor.

