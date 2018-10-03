Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ömürboyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için en önemli fırsat olan Green Card-Yeşil Kart çekilişi başvuruları 3 Ekim Çarşamba günü başladı. DV2020 adı ile yapılacak bu yıl ki çekiliş için başvurular 6 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.



ABD Hükümeti, Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile her yıl çekilişle 50.000 ile 55.000 arasında kişiye Green Card veriyor. Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

Green Card DV2020 çekilişinin sonuçları ise 7 Mayıs 2019 Salı günü açıklanacak.



