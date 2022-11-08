Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? (2022 Green Card başvuru tarihleri)

2022 yılı Green Card başvuruları, ABD'de çalışma ve yaşama fırsatını kaçırmak istemeyen kişiler tarafından yapılmaya devam ediyor. 5 Ekim tarihinde başlayan Green Card başvurularına henüz başvurmayan kişiler tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?



GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.



Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erecek. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.



Buna göre; 2022 Green Card çekilişi başvuruları 8 Kasım'da (Bugün) akşam saat 20.00'da sona erecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.



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PASAPORT ŞARTI KALDIRILDI



2022 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak.



Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?



Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.



Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.