Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 DV Lottery Green Card başvuruları)

2025 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. ABD'de çalışma ve yaşama hakkı kazanmak için her yıl şansını deneyen on binlerce kişi, bu yıl ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?



Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor.



Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor.

