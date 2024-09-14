Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 DV Lottery Green Card başvuruları)

Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl ABD'de yaşama ve çalışma izni alabilmek için Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar, gözlerini 2025 DV Lottery Green Card başvuru ekranına çevirdi. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 DV Lottery Green Card başvuruları)

2025 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. 'de çalışma ve yaşama hakkı kazanmak için her yıl şansını deneyen on binlerce kişi, bu yıl ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor.

Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların ekim ayında alınması bekleniyor.

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 DV Lottery Green Card başvuruları) - 1

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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