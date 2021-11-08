Green Card başvuruları yarın sona eriyor (Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler?)

Green Card için başvurular 6 Ekim saat 19.00 itibariyle başladı.

Başvurular 9 Kasım 2021’de son bulacak.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin ABD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.



Ayrıca ABD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.



18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya ABD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.

Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti—özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç—ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.

Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor.

Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD’ye yatırım yapmak, ABD’den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.



• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

ÇEKİLİŞ NASIL YAPILIYOR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.



Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

ABD KONSOLOSLUĞU GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ADIMLAR



1- Green Card çekilişine başvuru yapmadan önce Green Card Nedir ve gerekli şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi, uygun olup olmadığınızı belirlemeniz gerekir.



2- Durumunuza en iyi uygun kategoriye uygun olan başvuru formlarının doldurulması gerekir. Bazı başvuru türlerinde bir başkasının sizin adınıza bir dilekçe hazırlaması, form doldurması da gerekebilir.



Örneğin;



Akrabalık Yoluyla Green Card başvurusunu temel alan bir başvuru yapmak istiyorsanız, bir Amerika Vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi akrabanız, sizin için I-130 formunu (Yabancı Akraba Dilekçesi) doldurmalıdır.

İstihdam Yoluyla Green Card başvurusu yapmak istiyorsanız, Amerika'daki işvereniniz tarafından sizin için I-140 formu (Yabancı İşçi İçin Dilekçe) doldurulmalıdır.



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş girişimine önemli miktarda bir sermaye yatırmayı düşünüyorsanız, kendiniz için I-526 formunu (Yabancı Girişimci Göçmen Dilekçesi) doldurmalısınız.



Bazı özel durumlarda kendiniz için bir I-360 formu, (Amerasian) dul veya özel göçmenlik dilekçesi doldurabilirsiniz veya başkası sizin için doldurabilir.



İnsani yardım programları kapsamında Green Card başvuru yapmak istiyorsanız çoğu zaman, bir göçmenlik dilekçesi doldurmanız gerekmez ancak Green Card başvurusunda bulunmadan önce bazı gereksinimleri karşılamanız gerekebilir.

Kendi kategorinize ait doldurmanız gereken dilekçeler, formlar ve gerekli tüm evraklar için lütfen Green Card uzman ekibimize başvurunuz.



3- USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) başvurunuzla ilgili bir karar verir. Başvurunuz reddedilirse USCIS tarafından yapılacak bildirimde, başvurunun reddedilme nedenleri ve itirazda bulunabileceğinize dair tüm bilgiler yer almaktadır. Başvurunuz onaylanırsa USCIS onaylanan dilekçeyi Eyalet Bakanlığı'nın Ulusal Vize Merkezi'ne gönderir. Başvuru evraklarınız, sizin için bir göçmen vizesi numarası belirleninceye kadar orada kalır.



4- NVC (Ulusal Vize Merkezi) başvurunuzu aldığında bir göçmen vizesi numarası hazırlayarak sizi haberdar edecektir. Ayrıca, göçmen vizesi işlemleri ücreti ve destekleyici ek belgeler sunmanız gerektiğinde size bunu da bildireceklerdir.



5- Vizeniz kullanılabilir duruma geldiğinde konsolosluk tarafından bir mülakat tarihi planlanacak ve bu tarih tarafınıza bildirilecektir. Konsolosluk dosyanızı işleme koyacak ve göçmen vizesi almaya uygun olup olmadığınıza karar verecektir.

6- NVC (Ulusal Vize Merkezi) ile başvurunuz hakkında yalnızca aşağıdaki durumlarda iletişime geçmelisiniz:



Adresinizi değiştirdiğiniz zaman,



Başvurduğunuzda 21 yaşın altındaydınız ama artık 21 yaşına girdiyseniz,



Evlilik durumunuzu değiştirirseniz.



Bunlar haricinde herhangi bir konu ile ilgili bilgiye veya belgeye ihtiyaç duyduğunda NVC sizinle irtibata geçecektir.



7- Eğer bir göçmen vizesi almaya hak kazanırsanız, Konsolosluk size içinde çeşitli bilgiler bulunan evrakları bir paket yapıp, gönderir. Bu paket bir "Vize paketi" olarak bilinir. Söz konusu paketi açmamalısınız. Paketi aldıktan sonra USCIS göçmenlik ücretini ödemeniz gerekir. USCIS bu ücreti göçmenlik vize paketinizi işlemek ve Green Card'ınızı üretmek için talep etmektedir.

Amerika'ya vardığınızda, vize paketinizi giriş limanındaki Gümrük ve Sınır Güvenliği (CBP) görevlisine vermelisiniz. CBP yetkilisi sizi inceleyecek ve Amerika'da yasal olarak ikamet edip edemeyeceğinizi belirleyecektir. CBP görevlisi Amerika'ya girişinizi onaylarsa, yasal daimi ikamet hakkına sahip olacak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz.



8- USCIS Göçmenlik Ücretini ödemiş olmanız durumunda, Green Card'ınızı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra postayla alacaksınız. Amerika'ya gitmeden önce USCIS Göçmenlik Ücretini ödememişseniz, ücreti USCIS size Green Card'ı göndermeden önce ödemeniz gerekmektedir.