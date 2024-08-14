Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi açıklandı mı?

Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Green Card başvuruları için süreç başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında alındı.

Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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