Green Card çekilişi ne zaman yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ömürboyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için en önemli fırsat olan Green Card-Yeşil Kart kura çekilişinin daha önce 5 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Daha sonra Green Card için kura çekilişi tarihi 6 Haziran'a ertelendi.



Kura çekilişi 6 Haziran'da (bugün) TSİ ile saat 19:00'da başlayacak. Sonuçların bu akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

Green card sonuçları sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilir.

GREEN CARD NEDİR?

ABD Hükümeti, Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile her yıl çekilişle 50.000 ile 55.000 arasında kişiye Green Card veriyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.