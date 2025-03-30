Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi)

Her yıl dünya genelinden milyonlarca kişi Green Card çekilişi için başvuruda bulunuyor. Bu yıl da başvurularını yapan ve ABD'de yaşama hakkı kazanmak için şanslarını deneyen vatandaşlar, gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?



GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.



Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19:00’dan itibaren kontrol edebilirler.



GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:



Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin



https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.



Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin



Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.



Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin



Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.



Sonuç Sayfasını Kontrol Edin



Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.