Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi)
Green Card çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. ABD'de oturma ve çalışma hakkı kazandıran Diversity Visa (DV) Lottery yani Green Card çekilişi, her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu büyük bir fırsat sunuyor. 2025 yılı için düzenlenen DV-2025 Green Card çekilişi tamamlandı ve artık gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?
Her yıl dünya genelinden milyonlarca kişi Green Card çekilişi için başvuruda bulunuyor. Bu yıl da başvurularını yapan ve ABD'de yaşama hakkı kazanmak için şanslarını deneyen vatandaşlar, gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19:00’dan itibaren kontrol edebilirler.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin
https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.
Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin
Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.
Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin
Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.
Sonuç Sayfasını Kontrol Edin
Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.
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