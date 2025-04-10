Greenpeace, İngiltere’de ABD’nin İsrail’e silah satışını protesto etti: 6 gözaltı

İngiltere’de Greenpeace eylemcileri, başkent Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği’ndeki bir gölete 300 litre kırmızı boya dökerek ABD’nin İsrail’e silah satışlarını protesto etti. Polisin aralarında Greenpeace İngiltere Direktörü’nün de olduğu altı eylemciyi gözaltına aldığı açıklandı.

İsrail, ateşkesi bozarak hem Gazze ve Lübnan’a hem de Suriye’ye saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin İsrail’e silah satışları yeni Başkan Donald Trump döneminde de devam ediyor.

300 LİTRE BOYAYI GÖLETE BOŞALTTILAR



Greenpeace’in açıklamasına göre, Greenpeace İngiltere’ye başkanlık eden Will McCallum ve beraberindeki eylemciler, küçük römorkların olduğu bisikletler ile birlikte teslimat görevlisi gibi davranarak bölgeye geldi ve kırmızı boyayı büyükelçilikteki gölete boşalttı.

McCallum ve beraberindekilerin “suç teşkil eden hasara sebebiyet vermek için komplo” iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu suç için İngiltere’de 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Metropolitan Polisi ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.



“EYLEM YAPTIK, ÇÜNKÜ ABD SİLAHLARI SAVAŞI KÖRÜKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR”



Greenpeace Eş İcra Direktörü Areeba Hamid, konuya ilişkin açıklamasında, eylemde kullanılan boyanın “biyo çözünür” olduğunu ve doğal yollardan su ile temizlendiğini belirtti.

Hamid, “Bu eylemde bulunduk çünkü ABD silahları, okullara ve hastanelere bombaların yağdırıldığı, mahallelerin tamamen yerle bir edildiği, on binlerce Filistinlinin yaşamlarının yok edildiği, ayrım yapılmaksızın sürdürülen savaşı körüklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

